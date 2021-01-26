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Bank of Khartoum Visa Card

بنك السودان يقرر ايقاف تمويل حلفا الزراعي

الاقتصاد
By alsudani 0
مقر بنك السودان المركزي في الخرطوم - صورة من أرشيف رويترز

حلفا الجديدة : رحاب فريني

كشف مدير مشروع حلفا الزراعي المهندس محمد عبده ان بنك السودان المركزي قرر ايقاف التمويل الزراعي لمشروع حلفا الزراعي ، مؤكدا ان البنك ابلغهم في خطاب رسمي بأن هذا الموسم سيكون آخر عام للتمويل الزراعي ، مبينا ان التمويل يتم برهن الأصول والمكاتب والعربات الخاصة بالمشروع
وكشف محمد عبده عن ارتفاع هامش التمويل من %1.5 الى 2% هذا العام ، ما يشكل عبئا على المزارع ويزيد من التكلفة على المزارع
و أشار محمد عبده لتمويل مساحة 58 الف فدان عبر البنك الزراعي ومساحة 22 الف فدان ذاتيا ، ومساحة 26 الف فدان عبر الزراعة التعاقدية ، مشيرا لارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية منذ بدء العمليات الزراعية وحتى الحصاد والترحيل ، عازيا ارتفاع المدخلات لارتفاع سعر الدولار وتذبذبه.

alsudani
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