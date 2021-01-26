كورونا تخفض التبادل التجاري مع أندونيسيا لـ(170) مليون دولار

الخرطوم : ابتهاج

بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان وإندونيسيا خلال عام ٢٠١٩م ، اكثر من ٣٣٠مليون دولار فيما وصل الى ١٧٠مليون دولار في العام الماضي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوقع السفير الاندونيسي بالخرطوم روسيليس رسمالي في تصريحات صحفية بالجناح الاندونيسي بمعرض الخرطوم الدولي، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة، وان عدد من رجال الأعمال الاندونيسيين يرغبون في الاستثمار بالسودان، لافتاً إلى امكانية فتح مصنع لزيت النخيل بالخرطوم داعيا لتفعيل العلاقات التجارية بين البلدين عبر مجلس الأعمال السوداني والاندونيسي لزيادة الاستثمارات،منوها الى ان السفارة ستنظم قريبا مؤتمراً اسفيرياً لرجال الأعمال بالبلدين، لتشجيع الاستثمار وتنشيط حركة التجارة

وأشار لرغبة رجال الأعمال في الاستثمار بالسودان، خاصة في مجال صناعة اللحوم ، والمنتجات الزراعية كالفول السوداني والقطن.

يذكر أن عدد الشركات الاندونيسية المشاركة بمعرض الخرطوم هذا العام بلغ (25) شركة.