شركات المواد الغذائية توقف طرح منتجاتها للأسواق

الخرطوم :عبير جعفر

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق زيادات مستمرة لارتفاع سعر الصرف واستمرار توقف بعض الشركات عن البيع.

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك لـ السوداني إن هنالك زيادة في أسعار السكر وبلغ سعر جوال(10٫5)الف جنيه بسعر القطاعي وسعر الزيت لـ(10٫200) جنيه زنة (36) لترا، وسعر كيلو الشاي عبوة (450) جراما بسعر (600) جنيه لافتا للتراجع الكبير في الحركة التجارية بالاسواق

واكد تاجر سلع بسوق الخرطوم يوسف طلب لـ(السوداني) إن ارتفاع الدولار انعكس على كافة أسعار السلع الاستهلاكية بالزيادة واستمرار توقف شركات عن البيع ،مبينا أن سعر كيلو الأرز المصري قفز من (220) الى (280) جنيها و أرز بسمتي من (450) الى (500) جنيها للكيلو فيما قفز كيلو العدس الى(380) جنيها بدلا عن(320) جنيها

و قال تاجر سلع ببحري أحمد ابراهيم ان هنالك زيادة كبيرة في الاسعار نتيجة لارتفاع سعر الدولار ، مشيرا الى توقف بعض المنتجين والمصنعين عن البيع ، مبينا سعر الشاي عبوة (450) جراما من (600) الى (650) جنيها أما عبوة (225 )جراما من (300) الى (325) جنيها و الوقية لـ (145) جنيها بدلا عن(133) جنيها فيما قفز سعر السكر (10 ) كيلو الى (2) الف جنيه بدلا عن(1٫800) جنيه واستقر زنه (50) كيلو في (10) الف جنيه.