استئناف صادر الماشية الحية للسعودية بعد الحظر المؤقت

الخرطوم: ابتهاج متوكل

اعلنت شعب مصدري الماشية الحية،عن استئناف صادر الماشية الحية للسعودية ،ومغادرة الباخرة (حاجة فاطمة) امس ميناء سواكن، كاول شحنة صادر ضأن للسعودية، بعد حظر مؤقت دام لاكثر من ثلاثة أشهر.

وقال نائب الامين العام لشعبة مصدري الماشية الحية سليم صلاح لـ( السوداني) ان استئناف عمليات التصدير للسعودية، بدأت امس بشحنة ماشية تحمل حوالي ٨ آلاف رأس، مشددا على استمرار عمليات الشحن خلال الأيام المقبلة، لاعداد المواشي الموجودة في المحاجر والبالغة نحو ٤٠٠ الف رأس .

وأشار الخبير البيطري د. محمد العربي،لضرورة تأكد وزارة الثروة الحيوانية من تجاوز القطعان النسبة المطلوبة للمناعة، حتى (لا تلقي باللوم) على أطراف أخرى كالسابق، وقال لـ(السوداني) ان المشكلة إدارية وبواخر نقل

وتوقع ان تجد عدد كبير من المواشي البالغة 400 الف رأس (حظها) من دخول السوق السعودي، داعيا المصدرين لاتباع الإرشادات والطرق الصحيحة، وقال لـ(السوداني) إن اتباع المصدرين الاجراءات الفنية يضمن لهم (عدم الخسارة المادية )، لكن في حال القيام باي اساليب او ممارسات (تحايل) سيخسر المصدرين بإعادة الشحنات ، محذرا بعض المصدرين من الحصول على (شهادات صحية مضروبة) للشحنة، حتى لا يدفعوا ثمن ذلك غاليا ، داعيا لعدم إيقاف صادر الحي في الوقت الراهن، مشيرا الى امكانية تكملة البنية التحتية، التى تساعد في تصنيع اللحوم ومنتجاتها وتعليبها وتغليفها، وفتح أسواق عالمية جديدة.

ووجهت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، بمراجعة وفحص المواشي بالمحاجر، واصدرت قرارا بتنظيم صادر المواشي الحية للسعودية، حول المواشي الموجودة بالمحاجر حاليا، وشددت على أهمية شحن المواشي التي تتجاوز مناعتها الـ 50٪

وقال مدير المحاجر د. يحيى سبيل مؤخراً لـ(السوداني) ان الادارة شرعت في مراجعة المواشي الموجودة بالمحاج، والتأكد من نسبة مناعتها.

يشار الى ان اكتوبر الماضي، شهد إصدار السلطات السعودية توجيهات لمورديها، بفرض حظر مؤقت على إستيراد المواشي الحية من السودان بسبب مرض حمى الوادي المتصدع)، وبناء على ذلك تم إلغاء جميع الأذونات الصادرة ما تسبب افي احتجاز اكثر من ٤٠٠ الف رأس من الضأن في محاجر سودانية، لفترة تتجاوز 3 اشهر.