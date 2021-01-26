الدولار يقفز بمواد البناء بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

حمل عدد من تجار الاسمنت والسيخ بسوقي السجانة وبحري ارتفاع الدولار مسئولية زيادة الأسعار

وقال تاجر اسمنت ببحري عبدالهادي علي لـ( السوداني) إن هنالك ركودا وارتفاعا في سعر الاسمنت والسيخ بسبب الدولار ما انعكس على زيادة السعر الى (40) الف جنيه لطن اسمنت بربر فيما بلغ سعر اسمنت الشمال (37) الف جنيه أما سعر المصري ” قنا ” فيباع بأسعار أقل من المحلي بواقع (34) الف جنيه للطن ما ادى لتنافسه مع المحلي ٫ مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة (38) الف جنيه للطن

وقال تاجر بسوق السجانة خلف الله محمد بان هنالك ارتفاع في سعر السيخ والاسمنت لارتفاع سعر الدولار وندرة في حجم العرض والطلب وبلغ سعر الطن (212) الف جنيه لسيخ الأسعد وابانوب و( 205) الف جنيه لسيخ اوميقا الامجد ، متوقعا حدوث زيادة في الاسعار لاستمرار ارتفاع سعر الصرف ، مشيرا لضعف القوى الشرائية بسبب الغلاء . واشار تاجر اسمنت وسيخ ببحري لندرة العرض والطلب وارتفاع الدولار اثرا سلبا على أسعار مواد البناء ٫ مبينا ان سعر اسمنت عطبرة(38) الف جنيه للطن و التكامل والشمال (37) الف جنيه لكل

وتوقع حدوث زيادة جديدة في الاسعار لاستمرار ارتفاع العملات .

وحمل تاجر اسمنت وسيخ ببحري الدولار مسئولية زيادة الاسعار خاصة لسيخ ، مبينا ان سعر اوميقا والتركي (205) الف جنيه أما سعر اسمنت قنا المصري(34) الف جنيه واصفا القوى الشرائية بالضعيفة بسبب الغلاء وتدني قيمة العملة السودانية أما اسمنت عطبرة(38) الف جنيه ،متوقعا زيادة في الاسعار لاستمرار ارتفاع العملات.