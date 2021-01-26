نجمة فريق التحدي أرجوان :لهذا السبب بكيت في مباراتنا الأخيرة

الخرطوم : سعيد عباس

قالت أرجوان عصام لاعبة فريق التحدي لكرة القدم أن عشقها لكرة القدم بدأ منذ صغرها و ساعدها على ذلك اهتمام ابن عمها فيصل بتدريبها فنون كرة القدم ،وأضافت بأن اسرتها لم تمانع في احترافها كرة القدم بل قدمت لها الدعم المطلوب ومن ثم انتقلت الى فريق التحدي وشاركت معه في الموسم الأول لدوري كرة القدم النسائية العام الماضي ،وحول الفيديو المنتشر لها وهي تبكي خلال مباراة فريقها الأخيرة الأسبوع الماضي قالت إن فريقها تلقي هزيمة ثقيلة في المباراة الأخيرة لذلك بكيت بحرقة لأنني كانت أتمنى المشاركة في المباراة لتدافع عن شعار فريقها لكن الإصابة حرمتها ، وحول تجربتها مع كرة القدم قالت أنها سعيدة بممارسة هوايتها بصفة الاحتراف من خلال الدوري السوداني ولاتخفي سعادتها بالشهرة التي بدأت تتحقق لها وبإعجاب الجمهور بها كلاعبة.