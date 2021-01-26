(28) لاعبا في كلية المنتخب الوطني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب، والوطني الكابتن خالد بخيت المدرب العام، عن اختيار (28) لاعبا لكلية المنتخب الوطني الأول، التي ستتجمع عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء، في الفندق الصيني بالخرطوم – شرق الساحة الخضراء – ويستمر التجمع حتى الثلاثين من يناير الحالي، وجاء اختيار القائمة من (8) أندية على النحو التالي:

علي عبد الله أبو عشرين، أحمد إبراهيم “وضاح”، فارس عبد الله، محمد أحمد “ارنق”، محمد مختار “بشة”، نصر الدين الشغيل، سمؤال ميرغني، أبوعاقلة عبد الله، محمد عبد الرحمن، نزار حامد، وعيد مقدم (الهلال الخرطوم).. سيف الدين مالك “تيري”، وجدي عوض، منجد النيل، ضياء الدين محجوب، أمير كمال، أحمد موسى “تمبش”، والجزولي نوح (المريخ الخرطوم).. معتز هاشم “التوزة”، معاذ عبد الرحيم، مصطفى محمد عبد القادر “كرشوم” (الخرطوم الوطني).. كابتن بشير، أكرم الهادي (الأمل عطبرة)، اسحق آدم، وولاء الدين موسى (الأهلي شندي)، عمر علي سليمان “المصري” (الأهلي الخرطوم)، عصام حسن “روبا” (الهلال بورتسودان)، رامي عبد الله كورتكيلا (الأهلي مروي).