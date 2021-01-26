الازرق يوقّع عقدا مع شركة (نيكول) لتأهيل الملعب

وقّع نادي الهلال ظهر امس الاثنين عقدًا مع شركة (نيكول) لتأهيل ملعب إستاد الهلال بحضور المدير العام البروفيسور محمود السر والمدير العام للشركة السيد محمد عثمان عمر حامد. هذا وتأتي هذه الخطوة لتأهيل أرضية الملعب لتكون جاهزة في أبهى صورها لاستقبال مباريات الهلال في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لاستحقاقات المنتخبات الوطنية والأندية السودانية المشاركة في بطولات الكاف، هذا وسوف تباشر الشركة أعمالها من اليوم الثلاثاء بحسب العقد المبرم ما بين الهلال والشركة على أن يستمر العمل لمدة (21) يومًا. ومن جانبه نوه البروفيسور محمود السر إلى أن مندوب كاف سيسجل زيارة إلى إستاد الهلال خلال الأيام القادمة للتأكد من جاهزية الملعب لاستضافة المباريات.