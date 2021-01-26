رسمياً انطلاق أول بطولة للمراحل السنية تحت (14) سنة في الاتحاد

بدأ مجلس الأكاديميات والمدارس السنية المنبثق عن لجنة المدربين في الاتحاد السوداني لكرة القدم، فعاليات التدشين الرسمي لدوريات المراحل السينة عبر بطولة تحت (14) سنة، والتي يشارك فيها (16) نادياً من ولاية الخرطوم، وسيكون الدوري على مدار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وكان الافتتاح يوم الجمعة الماضية، والذي شرّفه بالحضور الأستاذ عمار الصادق رئيس لجنة المدربين، وقادة مجلس الأكاديميات، برئاسة الاستاذ الرشيد أبوالجدي، ومدير الادارة الفنية في الاتحاد الأستاذ أحمد بابكر، وقدم الصغار مهارات كبيرة خلال المباريات التي جرت على ملاعب الحديقة الدولية في الخرطوم، وذكر قادة مجلس الأكاديميات والمدارس السنية أن البداية مبشرة، والقادم سيكون انطلاق متبقي الفئات تباعاً، وبانتظام ينطلق من ولاية الخرطوم، قبل أن يعم بقية الولايات في السودان، والتباري مع منتخبات الجاليات مستقبلاً، وذلك في اتجاه التأسيس لمنافسات قومية تنطلق من أرضية صلبة، ستقدم الكثير من المواهب للمنتخبات الوطنية.

يذكر أن البطولة ستختتم السبت 31 يناير الجاري.