جلاب: الشعب أصبح مهمشاً وتم إقصاؤه من اتخاذ القرار في شؤون الدولة

الخرطوم: السوداني

قال الأمين العام للحركة الشعبية شمال خميس جلاب، ان الشعب اصبح مهمشاً وتم إقصاؤه من اتخاذ القرار في شؤون الدولة، منوها الى ان سياسات الانظمة السابقة تنحاز الى محددات اثنية معينة وتفضيل ديانة عن الاخرى، مما خلقت اشكالات في المجتمع السوداني بالاضافة للإشكالات التي تحدث في الهامش نتيجة لسياسة التفريق لإحكام القبضة للسيادة.

واشار في حديثه لبرنامج “حديث الناس” بقناة النيل الازرق إلى ان اتفاق سلام جوبا خاطب جذور الازمة السودانية، معتبراً ان ما حققته الاتفاقية يعتبر التغيير الحقيقي للسودان وصفها بالافضل. وحدد جلاب اساس المشكلة في السودان بعدم وجود دستور دائم للبلاد، بالاضافة الى عدم وضع معايير محددة لإنشاء حزب وإنماء أحزاب عرقية ودينية ولا يمكنها ان تحل مشكلة الازمة السودانية، مطالباً بمراجعة الأحزاب القائمة في السودان وعدم تسجيل الأحزاب الدينية والعرقية، مشيراً الى قيام بعض التنظيمات المسلحة على اساس عرقي، نتيحة لسياسة التفريق وميولها الى اثنية معينة، بالاضافة الى خلق كراهية للمجموعات الاثنية المختلفة، وطالب السياسيين الجدد إعطاء التنوع الموجود في السودان اهتماما خاصا بدون تمييز.