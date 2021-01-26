٢٤ الف دولار تنهي عقوبة المريخ بالحرمان من التسجيلات

الخرطوم : السوداني

أعلن مجلس المريخ، رفع عقوبة الحرمان من الانتدابات التي أوقعت على النادي خلال وقت سابق وذلك عقب الايفاء بالالتزام المالي تجاه لاعب الفريق السابق البرازيلي ماركوس.

وبحسب ( السوداني) فإن اتصالات جرت بين رئيس المريخ آدم سوداكال وشخصية مريخية مرموقة تم من خلالها إنجاز عملية تحويل مبلغ اللاعب مثار الشكوى.

وقام الأحمر بسداد مبلغ وقدره ٢٤ الف دولار، معلنا بذلك الفراغ التام من القضية.

يذكر أن الأحمر يخطط لإضافة أربعة لاعبين أجانب وذلك عقب صدور قرار من اتحاد الكرة بقيد خمسة لاعبين أجانب لكل فريق.