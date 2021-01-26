بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر ميناء سواكن يشهد أولى عمليات صادر الماشية السودانية

الخرطوم: السوداني

شهد ميناء سواكن اليوم الثلاثاء، أولى عمليات صادر الماشية السودانية بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر، حيث غادرت الميناء ناقلة المواشي الباخرة “حاجة فاطمة “وهي تحمل (8) آلاف رأس من الضأن إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور آدم سلطان، جاهزية الموانئ البحرية لاستقبال صادرات البلاد من الثروة الحيوانية، موضحاً أن فترة التوقف شهدت تجهيزات إسنادية لاستقبال صادرات الماشية عبر ميناء سواكن للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف مٌصّدِّرَ الماشية بشير العشي أنه تم اتخاذ كل الضوابط الخاصة بصادرات الماشية مع الجهات المختصة “السلطات البيطرية”، موضحاً أن صادرات الماشية سوف ترد تباعاً إلى ميناء سواكن.