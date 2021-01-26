الهلال يتعاقد مع نجم منتخب جامايكا

نجح نادي الهلال، اليوم الثلاثاء في التعاقد مع نجم منتخب جامايكا (ألفاس إلفيس باول) لاعب الطرف الأيمن، في صفقة تعتبر من العيار الثقيل وبعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، حيث نجح الهلال في تحويل مسار اللاعب للقلعة الزرقاء بفضل الرئيس الفخري للنادي سعادة المستشار تركي آل الشيخ والذي رعى المفاوضات وتكفّل بقيمة الصفقة بالتنسيق مع لجنة التطبيع بالنادي.

ويعتبر ألفاس أحد أميز لاعبي الرواق الأيمن ويلعب أساسياً في المنتخب الجامايكي، وينتظر أن يصل اللاعب إلى السودان خلال الساعات القليلة القادمة.