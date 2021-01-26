توضح حول وثيقة الاجتماع السري في (تشيكوسلوفاكيا) للأحزاب الشيوعية للتنسيق لانقلاب يوليو 71 في السودان



نشرت صحيفة (السوداني)، في عددها يوم 25 يناير الجاري، تحت عنوان (وثيقة تكشف تفاصيل انقلاب يوليو 71) تقرير حول مؤتمر سري للأحزاب الشيوعية العربية في “تشيكوسلوفاكيا”، يُناقش خُطة الانقلاب في السودان، بمشاركة 17 فرداً من الشيوعيين والعسكريين السودانيين في اجتماع “كارلوفي فاري” بقيادة عز الدين علي عامر، عضو المكتب السياسي سكرتير اللجنة المركزية.

توضح الصحيفة، إن الصحفي والمدوّن واصل علي، كان قد نشرها يوم 24 يناير في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر. وتعميماً للفائدة قامت (السوداني) بنقلها عنه، وحفظاً لحقه الأدبي كتبت اسمه على التقرير، كما تجري العادة في العرف الصحفي.

وتشير الصحيفة أن الوثيقة، تم نشرها من ضمن مجموعة الأرشيف الخاص بالمدير العام الأسبق لجهاز الأمن العام اللبناني فريد شهاب، الموجودة في مركز أرشيف الشرق الأوسط في أكسفورد.