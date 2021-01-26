اعتماد بنك قطر الوطني مراسلاً لبنك أمريكي حكومي في أول خطوة لرفع الحظر عن التعامل المصرفي مع السودان

السوداني: الخرطوم

حصل “بنك قطر الوطني” فرع السودان، على موافقة بنك أميركي حكومي للعمل كمراسل له في الخرطوم بالدولار، وذلك استجابة لطلب سابق كان قد تقدّم به.

وتُعد هذه أول خطوة لرفع الحظر على التعامل المصرفي مع السودان عقب إنهاء العقوبات الاقتصادية ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت مصادر مطلعة وفق “العربي الجديد” بأن البنك الأميركي أخطر محافظ البنك المركزي السوداني، اليوم الثلاثاء، بموافقته على مراسلة فرع “بنك قطر الوطني” في السودان.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تمكن البنك المعني من إجراء تحويلات مالية بالدولار إلى جميع أنحاء العالم، وتفتح الباب لحصول البنوك السودانية على مراسلين لبنوك عالمية لتسهيل الخدمات البنكية في السودان.