بالفيديو.. (درس في الوفاء) كلبة تنتظر صاحبها أمام مستشفى 6 أيام حتى شفائه

السوداني: وكالات

تعرف الكلاب بالوفاء لأصحابها فى أصعب المواقف، وهو ما فعلته كلبة انتظرت صاحبها خارج إحدى المستشفيات في تركيا لمدة 6 أيام إلى أن خرج بعد العلاج من مشكلة في المخ.

وانتهى انتظار الكلبة الصغيرة “بونجوك” بمكافئتها التى تنتظرها على إخلاصها بعودة مؤثرة إلى صاحبها عندما غادر المستشفى الواقع بمدينة طرابزون في تركيا، حيث كان قد نقل الرجل إلى المستشفى يوم 14 يناير، بعد إصابته بانسداد في وعاء دموي بالمخ وفقا لما نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأثناء نقل الرجل إلى المستشفى تتبعت بونجوك سيارة الإسعاف لتنتظر خروج صاحبها، حيث كانت الكلبة تظهر أمام المستشفى كل صباح، واعتمدت على أطعمة يقدمها لها العاملون بين الحين والآخر.

ومن جهته، قال فؤاد أوجور، مدير الاتصالات بالمستشفى، “لم تمثل الكلبة خطرا على أي أحد.. ولقد لاحظ الجميع العلاقة بينها وبين صاحبها، إنها تبث السعادة لدى الجميع”.

وحاولت ابنة شنتورك، إعادة بونجوك إلى المنزل عدة مرات، لكنها قالت إنها استمرت في الهروب منها والعودة إلى المستشفى، ومع خروج شنتورك من المستشفى هذا الأسبوع، كان اللقاء مؤثرا حيث ظلت بونجوك تركض إلى جانب كرسيه المتحرك وهي تهز ذيلها في سعادة غامرة.