تفاصيل زيارة مدير المخابرات الإسرائيلي للخرطوم

الخرطوم: إيمان كمال الدين

تحصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة حول زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الخرطوم الإثنين الماضي.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعيبة لـ(السوداني)، إن الوفد الإسرائيلي الرسمي الذي زار الخرطوم، برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين، بحث المضي قدمًا في اتفاق التطبيع بين الدولتين.

وأوضح كعيبة أن الوفد التقى بقادة السودان، من بينهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وبحث معهما قضايا سياسية وأمنية، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وتحلية المياه والصحة والطيران.

وتابع: المسؤولون السودانيون استعرضوا أمام البعثة الإسرائيلية تقدم الإجراءات في السودان لإلغاء قانون المقاطعة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الوزير كوهين شَكَرَ، عبد الفتاح البرهان، على حفاوة استقبال البعثة الإسرائيلية، ودعاه لزيارة إسرائيل، واتُفق على أن يزور وفد سوداني رسمي إسرائيل قريباً.

في السياق كشف مسؤول رفيع بالحكومة الإسرائيلية ضمن الوفد الزائر للخرطوم أن الوفد برئاسة وزير المخابرات ووزير الاقتصاد السابق إيلي كوهينن كممثل للحكومة الإسرائيلية وممثلين رفيعي المستوى عن الاقتصاد والمياه.

وحول فتح سفارة إسرائيلية في السودان أجاب المسؤول: ليس بعد.

وقال ارى شاليكار لـ(السوداني): “كنت جزءاً من الوفد وشعرت أن كلا الجانبين يريد حقاً تعزيز علاقات أفضل في مختلف المجالات”. وأضاف: “نتطلع دوماً إلى زيارة وفد سوداني إلى إسرائيل ونرحب به ونأمل أن يكون ذلك في الأشهر القادمة”.