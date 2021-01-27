(السوداني) تحصل علي السياسات النقدية الجديدة لبنك السودان

الخرطوم: هالة حمزة

أكد بنك السودان المركزي التزامه بتحقيق الاستقرار النقدي خلال العام الحالي 2021م وولايته وإحكام إدارته للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا.

وأشار في مسودة السياسات النقدية للعام 2021م والتي حصلت عليها (السوداني) لتركيزه على خفض معدل التضخم السنوي لنسبة (95)% واستهداف معدل نمو بنسبة (30)% وضبط التوسع النقدي الناتج عن تمويل البنك المركزي للحكومة باستهداف معدل نمو في القاعدة النقدية بنسبة (26)% والإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (1)% لهذا العام.