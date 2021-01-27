الشرطة ترصد مواقع اختباء كبار تجار العملة وتوقف (26) تاجراً

الخرطوم: محمد أزهري

جددت مباحث العمليات الفيدرالية حملاتها ضد تجار العملة والمضاربين فيها، بالسوق العربي والطرقات الرئيسية.

وقال مصدر لـ (السوداني) إن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية قد ألقت القبض على (26) تاجراً، أمس وأمس الأول، ودونت ضدهم بلاغات جنائية، واستكتبت تسعة منهم تعهدات وأطلقت سراحهم.

وكشف المصدر عن رصد المباحث لعدد من مواقع اختباء كبار تجار العملة في الخرطوم، وقال إنهم بصدد مداهمتها والقبض عليهم.

وحسب مصادر مصرفية فإن سعر الدولار أمس (الاثنين) قفز في السوق الموازية (السوداء) إلى 315 جنيهات، فيما استقر السعر الرسمي لدى بنك السودان المركزي في 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وأرجع المتعاملون انخفاض الجنيه إلى شح في العملات الأجنبية بالسوق الموازي وارتفاع حجم المضاربات.