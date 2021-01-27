محكمة انقلاب الإنقاذ تعقد جلسة إجرائية بغياب المتهمين

الخرطوم: آيات فضل

عقد قاضي المحكمة العليا أحمد علي جلسة إجرائية أمس بقاعة الاجتماعات بالمحكمة العليا ضمت هيئتي الاتهام والدفاع في بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م بغياب المتهمين في البلاغ، وتقدمت هيئة الدفاع بطلب مكتوب لقاضي المحكمة بطلب تعليق الجلسات أو تحديد جلسات متباعدة لحين صدور قرار من رئيسة القضاة بخصوص الشكوى التي قدمت لها بتنحية القاضي محمد المعتز أحد أعضاء المحكمة والذي سبق وأن طعن الدفاع في نزاهته، وافادت هيئة الدفاع بأن الطلبات متعلقة بمسائل إجرائية وليست موضوعية.

كما قدمت هيئة الاتهام تعقيبا مكتوبا على طلبات الدفاع المتعلقة المحكمة بإيقاف النشر الإعلامي للقضية، كما تم الرد والتعقيب على عدة طلبات قدمت في الجلسات السابقة. وحدد قاضي المحكمة الجلسة يوم الثلاثاء المقبل بالادلة الجنائية للفصل في الطلبات المقدمة.