(السوداني) ترصد تنظيماً دقيقاً لاحتجاجات واسعة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تواصلت بأجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم امس احتجاجات شعبية، منددة بتردى الأوضاع الاقتصادية. ورصدت جولة لـ (السوداني) زيادة رقعة الاحتجاجات وتنظيما دقيقا لانطلاقتها.

واندلعت احتجاجت في مدينة أم درمان بأحياء ومناطق الصالحة والفتيحاب والمهندسين وشارع الأربعين والموردة وأم بدة في أم درمان.

وشهدت مناطق شارع المعونة وشمبات والأراضي جنوب والمؤسسة والديوم بحري وشارع المزاد بالخرطوم بحري احتجاجات مماثلة وإغلاقا للطرق.

وفي مدينة الخرطوم خرج المحتجون باحياء بمناطق الصحافة وبري وجوار السوق الشعبي والكلاكلات.

وأشعل المحتجون الإطارات بعد أن اغلقوا الطرق الرئسيسة والفرعية (بالمتاريس) ورددوا شعارات منددة بالغلاء والضائقة المعيشية وندرة الخدمات.