شرطة الخرطوم: انخفاضٌ كبيرٌ في بلاغات السرقات والنهب

الخرطوم: السوداني

كشف مدير إعلام شرطة ولاية الخرطوم، العميد خالد محمد نور، عن انخفاض كبير في بلاغات السرقات والنهب بعد ضبط عدد كبير من المواتر والعربات التي لا تحمل لوحات، مشيرا الى القبض على 141 متهماً و405 إزالات عشوائية وضبط 126 موتراً بدون لوحات وأكثر من 16 مركبة غير مقننة والقبض على 30 من معتادي الإجرام خلال يوم واحد.

وقال في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إن وزارة الداخلية تولي الوضع الأمني بالبلاد اهتماماً كبيراً بإشراف مباشر من الوزير.

وأشار إلى أن الحملة رقم 18 من حملات البرق الخاطف، استهدفت محليتي الخرطوم وجبل اولياء بمشاركة كل إدارات شرطة ولاية الخرطوم، وكانت بإشراف مدير شرطة الولاية وحققت كثيراً من النتائج.