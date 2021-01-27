التونسي الأقرب.. (السوداني) تورد تفاصيل تطورات ملف التدريب بالمريخ

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على التطورات الأخيرة الخاصة بملف التدريب في المريخ.

وفي تطور مفاجئ، صرف الأحمر النظر عن المدير الفني الصربي جيسيك ميودراغ الذي تم التعاقد معه خلال اليومين الماضيين.

وعلمت الصحيفة أن الخطوة تمت بقرار مباشر من رئيس النادي آدم سوداكال، الذي أكد دراسة كل الاستشارات التي قدمت له من عدد من أبناء النادي والذين حذروا من المضي إلى الأمام مع هذا المدرب، وطالبوا بضرورة إيقاف التعاقد معه وصرف النظر عنه وهو ما حدث.

وعاد المريخ إدراجه إلى التفاوض مع مدرب الهلال الأسبق التونسي نصر الدين النابي، حيث تلقى الأخير اتصالات جديدة من المريخ اليوم.

وبحسب مصدر مقرب من سوداكال، فإن المفاوضات مع النابي قطعت شوطاً بعيداً، وتم تجاوز عدد من النقاط الخلافية التي حدثت في العرض الأول الذي دفع به سوداكال إلى المدرب التونسي.

وسابقاً، عرض المريخ على النابي العمل مديراً فنياً مقابل راتب يتجاوز الـ٥ آلاف دولار، بيد أن التونسي رفض العرض بصورة مباشرة، حيث تمسك النابي بنيل مقابل مالي محدد، إلى جانب تعيين أحد المساعدين ضمن الطاقم الفني الخاص به.

وبحسب المصادر، فإن المفاوضات الجديدة التي بدأت مع النابي تم من خلالها الوصول إلى العديد من التفاهمات فيما يتعلق بالشأن المالي، وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك في غضون الساعات القادمة.

يُشار إلى أن النابي أكد لرئيس المريخ سوداكال معرفته التامة بوضعية الفريق والقدرات التي يتمتع بها، بالإضافة إلى الخامات الموجودة وأسلوب اللعب الأفضل.