جهاز المغتربين يعلن عن حوافز تشجيعية جديدة

الخرطوم :الطيب

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن مشروعات متكاملة ضمن خطة العام 2021م لحل قضايا المغتربين و جوازاتهم..

وكشف أمين الجهاز مكين تيراب في لقائه القنصل العام بدبي بالإنابة أحمد عبدالرحمن عن حوافز إضافية فيما يخص استحقاق استثناءات السيارات للمغتربين العائدين نهائيا تلبي طموحاتهم فضلا عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة لاعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية للحرفيين.

. وبشر الامين العام لجهاز المغتربين ، المغتربين بعدد من المشروعات المهمة منها خطط اسكانية على نظام المدن السكنية، والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتمويل مشروعات العائدين.

وبحث اللقاء العديد من الموضوعات أهمها تعليم أبناء المغتربين وحل كافة الإشكاليات التي تواجه التحاقهم بمؤسسات التعليم العام والعالي بالداخل ومثلها بالخارج ووضع معايير عادلة لقبولهم بمؤسسات التعليم العالي بالسودان.