بحث التعاون العسكري بين (الأفريكوم) والسودان

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة تتطلع لبناء وتطوير علاقات التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في كافة المجالات،

والتقى وزير الدفاع الفريق الركن يسن إبراهيم يسن بمكتبه، السفير أندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (الأفريكوم)، الذي يزور البلاد والوفد المرافق له، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والسفيرة مها أيوب مدير إدارة أمريكا بوزارة الخارجية، إلى جانب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم.

وبحث اللقاء، سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجالات التعاون العسكري.

في وقت، قدم فيه وزير الدفاع يسن إبراهيم يسن للوفد، تنويراً حول اتفاق السلام ومجريات إنفاذ الترتيبات الأمنية بمراحلها المختلفة، مشدداً على دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة لإنجاح العملية وضمان استقرار السودان.

من جانبه، أكد السفير أندرو يونغ، سعي بلاده وحرصها على تطوير علاقات التعاون العسكري، مشيراً إلى أهمية دعم وتعزيز الأدوار التي تضطلع بها القوات المسلحة السودانية في سياق المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وحفظ الأمن والاستقرار وإقرار الديمقراطية وحماية مصالح الشعب ومُكتسباته.