الهلال يواجه سيمبا التنزاني في استهلالية مشواره بالبطولة الودية

يخوض الهلال عند الساعة الثالثة من عصر اليوم، مباراة مهمة أمام مضيفه سيمبا التنزاني، وينشد أبناء المدرب الصربي زوران مانولوفيتش تحقيق الفوز اليوم قبل مواجهة مازيمبي الكنغولي يوم الجمعة المقبلة في ثاني مباريات البطولة الودية. وينتظر أن يشتد التنافس بين طرفي المواجهة خلال مباراة اليوم، فالهلال وصل أمس ظهرا الى تنزانيا وحلت بعثته في فندق “ريجنسي” حيث خاض الفريق مرانا أخير بملعب المباراة واطمأن الجهاز الفني للهلال بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش على جاهزية التوليفة الأساسية التي سيلعب بها مباراة اليوم، وجرى المران الختامي وسط روح معنوية في ظل غياب العناصر الدولية حيث يتوقع ان يدفع الهلال بتشكيلة هجومية كاسحة لتحقيق الفوز على أصحاب الأرض. أما سيمبا التنزاني فلقد بدأ الفريق في انتدابات قوية وجهز لهذه الدورة لتنشيط الجوانب البدنية والفنية قبل مشاركته في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا حيث يجهز الفريق التنزاني نفسه لخوض تحديات عديدة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الأهلي المصري والمريخ وفيتا كلوب الكنغولي، وستنقل مباراة اليوم عبر قناة عزام. ويتوقع أن يلعب الهلال مباراة اليوم أمام فريق سيمبا التنزاني بتشكيلة تضم جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من مؤيد عابدين، محمد واتارا، الطيب عبد الرازق، عبد اللطيف بوي فيما يتوقع أن يلعب في خط الوسط كل من ولاء الدين خضر بوجبا وصلاح عادل وسليم محمد (جيسي لاست) ويقود الهجوم وليد الشعلة محمد موسى الضي إضافة لفيني كومبي. وتبدو هذه هي الخيارات الأقرب للتواجد ضمن تشكيلة الهلال الأساسية لهذا اليوم، بينما يفقد الهلال في مباراة اليوم جهود (11) لاعبا انضموا لتحضيرات المنتخب الوطني الأول.