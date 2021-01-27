شاهد بالفيديو.. زيارة وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الخرطوم

الخُرطوم: السوداني

تحصلت (السوداني) على مقطع فيديو توثيقي للوفد الإسرائيلي الرسمي الذي زار الخرطوم، برئاسة وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، لبحث المضي قدمًا في اتفاق التطبيع بين الدولتين. ويظهر المقطع اللواء الصادق مدير مكتب رئيس مجلس السيادة، كما ظهر وزير الدفاع يس ابراهيم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعيبة أمس ل(السوداني) ان الوفد التقى بقادة السودان، من بينهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وبحث معهم قضايا سياسية وأمنية، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وتحلية المياه والصحة والطيران.

وتابع: “المسؤولون السودانيون استعرضوا أمام البعثة الإسرائيلية تقدم الإجراءات في السودان لإلغاء قانون المقاطعة ضد إسرائيل”.

مشيرًا إلى أن الوزير كوهين شَكَرَ، عبد الفتاح البرهان، على حفاوة استقبال البعثة الإسرائيلية، ودعاه لزيارة إسرائيل، واتُفق على أن يزور وفد سوداني رسمي إسرائيل قريباً.