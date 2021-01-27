زوران : بطولة سيمبا ستُجهز الهلال للأبطال

عقد زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الهلال مؤتمراً صحفياً امس الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الصحفية بفندق ريجنسي بالعاصمة التنزانية دار السلام، وذلك بطلب من القائمين على أمر بطولة (سوبر سيمبا) وحضر زوران المؤتمر وبرفقته كابتن الفريق عبداللطيف بوي، حيث ابتدر المدرب الصربي حديثه قائلاً : سعيدين بالوصول إلى تنزانيا واللعب في بطولة (سوبر سيمبا) وهي فرصة للأندية المشاركة في البطولة لخوض مباريات من الوزن الثقيل، لافتاً أن الأندية الثلاثة تلعب في دوري مجموعات أبطال إفريقيا، وهو من حسن حظنا أن نلعب في مثل هذا التوقيت مع أندية قوية، وتوقّع زوران أن الهلال سيخرج بفوائد فنية وبدنية كبيرة، بعيداً عن الربح والخسارة، وأكد زوران في رده لسؤال أحد الصحفيين المتواجدين داخل القاعة، بأن الهلال جاهز لمباراة الإفتتاح بالرغم من الوصول المتأخر للبعثة ، وأردف : الهلال جاهز بلاعبيه ويكفي أننا لعبنا ثلاث مباريات في دوري الأبطال هذا العام ولم نخسر ولو لعبنا الرابعة لكسبناها. وواصل زوران إجاباته على أسئلة الإعلاميين، وقال إن الشعب التنزاني يعشق كرة القدم مثله كمثل الشعب السوداني الذي يحب كرة القدم بجنون، وهو يعلم مدى تعلق الجميع هنا بلعب كرة القدم، متمنياً أن تخرج مباريات البطولة بالشكل المطلوب والمناسب حتى تستفيد جميع الأندية المشاركة، مؤكدًا أن هذه البطولة ستجهز الهلال جيداً لدوري مجموعات أبطال أفريقيا على حد قوله. أما قائد الفريق عبداللطيف بوي، فقد أكد أن هذه البطولة الودية جاءت في وقتها المناسب، وهم كلاعبين يريدون الخروج منها بفوائد فنية وبدنية، قبل موقعة صن داونز، مبيناً أن جميع الأندية المشاركة غنية عن التعريف.