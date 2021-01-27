النابي مدرباً للمريخ

الخرطوم: السوداني

تأكيداً لما أوردته (السوداني)، أكمل المريخ اتفاقه بصورة رسمية مع المدرب التونسي نصر الدين النابي لشغل منصب المدير الفني للأحمر خلال الاستحقاقات القادمة.

وبدأت مفاوضات ماراثونية واتصالات هاتفية مطولة

ما بين الخرطوم والإمارات ومقر إقامة المدرب التونسي ببروكسل، تم إنجاز المهمة والحصول على موافقة المدرب التونسي.

وسيصل النابي إلى الخرطوم، السبت القادم لبداية مشواره مع المريخ وقيادة التحضيرات استعداداً لمباريات دوري المجموعات في البطولة الأفريقية.

ولعب قطب المريخ المستشار عمار الحاج، دورا كبيرا في إنجاز مهمة التعاقد وإقناع المدرب التونسي بقبول العرض وتدريب الأحمر.