بالفيديو.. آلاف المناصرين لـ(إيلا) يتجمعون في ساحة الشهداء

الخرطوم: السوداني
توافد الآلاف على ساحة الشهداء بديم عرب نصرة رئيس مجلس الوزراء في النظام السابق محمد طاهر ايلا
ورددوا، “إيلا دولة.. إيلا جديد، بجا حديد”، و(السوداني) تنشر الفيديو
الخرطوم: السوداني
توافد الآلاف على ساحة الشهداء بديم عرب نصرة رئيس مجلس الوزراء في النظام السابق محمد طاهر ايلا
ورددوا، “إيلا دولة.. إيلا جديد، بجا حديد”، و(السوداني) تنشر الفيديو
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عاجل (السوداني): وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن إتفاق سلام بين السودان وإسرائيل، سيُوقع في واشنطن خلال الشهور القادمة، وسيشمل إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل سفراء بين البلدين
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