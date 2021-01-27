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بالفيديو.. آلاف المناصرين لـ(إيلا) يتجمعون في ساحة الشهداء

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

توافد الآلاف على ساحة الشهداء بديم عرب نصرة رئيس مجلس الوزراء في النظام السابق محمد طاهر ايلا
ورددوا، “إيلا دولة.. إيلا جديد، بجا حديد”، و(السوداني) تنشر الفيديو

alsudani
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