بالفيديو.. آلاف المناصرين لـ(إيلا) يتجمعون في ساحة الشهداء

الخرطوم: السوداني

توافد الآلاف على ساحة الشهداء بديم عرب نصرة رئيس مجلس الوزراء في النظام السابق محمد طاهر ايلا

ورددوا، “إيلا دولة.. إيلا جديد، بجا حديد”، و(السوداني) تنشر الفيديو