إستئناف الدراسة لمرحلتي الاساس والثانوي يوم الاثنين القادم

الخرطوم: السوداني

أعلنت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورنا بولاية الخرطوم؛ في إجتماعها اليوم، برئاسة د. بشرى حامد الرئيس المناوب للجنة، موافقتها على توصية اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، بخصوص إستئناف الدراسة لمرحلتي الاساس والثانوي، إعتباراً من يوم الاثنين القادم، الموافق الاول من فبراير وفق اشتراطات صحية مشددة.

واوضح مدير عام التعليم بالولاية محمد ابراهيم ان الدراسة ستكون بنظام الدوامين لمرحلة الأساس حيث يتم تقسيمها إلى حلقتين، الحلقة الأولى وهم طلاب فصول “الاول، الثاني والثالث”، وتبدأ من السابعة صباحا وحتى العاشرة والنصف صباحا، ويوزع التلاميذ على كل الصفوف لضمان التباعد الاجتماعي. الحلقة الثانية لطلاب فصول “الرابع والخامس والسادس والسابع” وتبدأ من 11 صباحا والى الساعة الثانية ظهرا بعدد 6 حصص. ويقسم التلاميذ على الفصول على الا يتجاوز الصف عدد 30 تلميذ وزمن الحصة 30 دقيقة.

واضاف المدير العام أنه ستكون هناك توعية مستمرة بواسطة المعلمين الذين تم تدريب 6 الف منهم للقيام بهذه المهمة، وسيتم تنزيل كل الاشتراطات للمدارس كما تم توفير (٣٣٠) ألف كمامة للتلاميذ وعزت اللجنة التأخير في إستئناف الدراسة لمزيد من الدراسات والتجويد لضمان سلامة الطلاب.

ووجه الاجتماع وزارة الصحة بمراقبة الوضع في المدارس وفي حال حدوث أي طارئ على الوزارة اتخاذ قرار فوري بقفل المدرسة التي ظهرت فيها الحالة.