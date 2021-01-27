تل أبيب: السودان يريد توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض

رصد: السوداني

كشف الصحفي الإسرائيلي المقرب من دوار صناعة القرار في تل أبيب “باراك رافيد” لموقع اكسيوس، أنه ‏بعد ثلاثة أشهر من موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لم يوقع بعد اتفاقًا رسميًا للقيام بذلك. وقال: “أخبرني المسؤولون الإسرائيليون أن سببًا واحدًا قد ظهر الآن: السودان يريد توقيع الصفقة في البيت الأبيض”.

وقال المسؤولون في إسرائيل إنهم أرسلوا إلى السودان مسودة اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية قبل عدة أسابيع، لكن السودانيين لم يردوا. يوم الثلاثاء، أثار وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين هذه القضية في الخرطوم خلال أول زيارة لوزير إسرائيلي للسودان.

و‏أخبر كوهين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن إسرائيل لن تكون قادرة على المضي قدمًا في المشاريع والتعاون المتوقع حتى يتم توقيع اتفاق رسمي.

وقال البرهان إنه مستعد للمضي قدمًا – لكنه يريد من إدارة بايدن المصادقة على الاتفاقية واستضافة حفل التوقيع في واشنطن.

ومضى باراك: “قد يكون من الصعب إقامة مثل هذا الحفل في ظل قيود COVID-19، لكن مسؤولي إدارة بايدن يرون أن اتفاق تطبيع السودان خطوة إيجابية يريدون المساعدة في الترويج لها”.

يقول المسؤولون الإسرائيليون إن الخطط السابقة لتوقيع الاتفاق قبل مغادرة ترامب لمنصبه أخرجت عن مسارها بسبب الأحداث السياسية في واشنطن، “نعتقد أن توقيع هذه الاتفاقية في واشنطن بدعم من إدارة بايدن فكرة جيدة”.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحفي باراك: “هذا مهم للسودانيين وسيعزز الاتفاق”.

ويرى الإسرائيليون أن الخطوة التالية: “قبل التوقيع على الاتفاقية، سيتعين على السودانيين إلغاء قانونين، الأول هو قانون مقاطعة إسرائيل، الذي يحظر أي تجارة مع الكيانات الإسرائيلية، والثاني هو قانون يمنع المواطنين السودانيين من زيارة إسرائيل”.