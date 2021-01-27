الشرطة تكشف عن تفاصيل مثيرة لحادثة نهب ذهب وأموال طائلة من منزل بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية بحري من القبض على تشكيل إجرامي مكون من 5 متهمين قاموا بنهب منزل بمنطقة أم القرى جنوب بحري تحت تهديد السلاح الأبيض واستولوا على 23 ألف دولار ومصوغات ذهبية.

وتفيد متابعات إعلام شرطة بالولاية بأن قسم شرطة الدروشاب تلقي بلاغا بتاريخ 11 يناير 2021 بأن متهمين تمكنوا من دخول منزل الشاكية وهي أجنبية في غيابها ووجدوا أطفالا تتراوح أعمارهم بين 15،13،12،8 سنة قاموا بتهديدهم وإرهابهم وقفلهم في غرفة ومن ثم تهديد البنت الكبرى بواسطة سكين حتى أرغموها على إعطائهم مفتاح إحدى الغرف الموجود بها خزنة تحوي بداخلها عددا كبيرا من المصوغات الذهبية تقدر قيمتها بما يقارب الخمسة مليارات جنيه ومبالغ مالية حوالي 23 ألف دولار و950 جنيها سودانيا، كما استولوا على شاشة م45 وديجتال.

على اثَر ذلك قام العقيد شرطة عبد الصادق إسحاق رئيس فرعية مباحث بحري بتكوين فريق من الفرعية تحت الإشراف المباشر لمدير إدارة المباحث الجنائية العميد شرطة سليمان خريف، وبمتابعة لصيقة من اللواء شرطة عبد الرؤوف الضو محمد مدير دائرة الجنايات وتحت إشراف الفريق شرطة حقوقي د. ياسر عبد الرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم.

وبعد البحث وجمع المعلومات وزيارة مسرح الجريمة عدة مرات وجمع المعلومات اللازمة والانتشار الميداني الواسع في عدة مناطق بولاية الخرطوم، تمكن الفريق من القبض على المتهمة الرئيسة في البلاغ وبالتحري الدقيق معها اعترفت بارتكابها الجريمة مع آخرين.

ووضح من التحري أن هذه المتهمة هي التي خططت لهذه الجريمة مستغلة معرفتها وإلمامها السابق بجميع محتويات المنزل وعدد أفراد الأسرة وأوقات خروجهم ودخولهم فقامت بإدخال شركائها المنزل ونفذوا جريمتهم بكل سهولهة وسرعة، مستغلين سيارة صالون.

واصلت الفرعية مجهودها ليل نهار في البحث عن بقية المتهمين الهاربين بين الأزهري وسوبا غرب وأمدرمان إلى أن تم القبض على جميع المتهمين واعترفوا بارتكابهم الجريمة وتم استرداد جميع المصوغات الذهبية ومبلغ 21 ألف دولار و75 ألف جنيه سوداني وأطقم جلوس وموتر ومولد وملابس جديدة تم شراؤها من المسروقات، حيث يجري التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

ووقف مدير شرطة الولاية ووالي ولاية الخرطوم على الإنجاز وأشادوا بالفريق العامل.