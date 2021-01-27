إصابات متفاوتة بين أفراد من الجيش والشرطة اثر اشتباكات بمدينة مدني

مدني: السوداني

وقعت اليوم الأربعاء بمدينة مدني إصابات متفاوتة بين أفراد من القوات المسلحة والشرطة اثر اشتباكات فردية بين الطرفين.

و قام الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة يرافقه اللواء شرطة إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة والعميد خطاب علي مزمل قائد الفرقة الأولى مشاة والعميد شرطة جمال عبد الوهاب الصقري، بجولة تفقدية شملت عدداً المستشفيات بمدني اطمأنوا خلالها على المصابين.

وأعلن والي ولاية الجزيرة في تصريح وفق (سونا) تكوين لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على أسباب الاحتكاكات، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.