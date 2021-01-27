والي الجزيرة يكشف لـ(السوداني) تفاصيل الصدام بين عناصر من الجيش والشرطة بود مدني

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

كشف والي الجزيرة عبد الله إدريس الكنين، تفاصيل جديدة عن الصدام بين الجيش والشرطة الذي حدث اليوم (الأربعاء) بمدينة ود مدني.

وقال إنّ خلافاً نشب بمحطة الوقود بين أفراد من الجانبين، اُستخدمت فيه الأسلحة البيضاء والضرب (بدبشك السلاح الناري)، أدت لحدوث إصابات متعددة بين الطرفين، نافياً بشدة استخدام الرصاص الحي في المناوشات بين الطرفين.

وأوضح أنه تم نقل المصابين للمستشفى وتعافي بعضهم من الإصابة وخروجهم إلى منازلهم، وقال لـ(السوداني): تمكّنا من احتواء الموقف سريعاً ولكن نتخوّف من تكرار السيناريو، خاصة وأن الاحتقان في نفوس الناس كان كبيراً.