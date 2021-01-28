بنحو ٨ آلاف رأس.. دخول الشحنة الأولى من المواشي للسعودية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أعلنت شعبة مصدري الماشية الحية ، عن دخول شحنة صادر الضأن الأولى للسعودية.

وأشار نائب الامين العام لشعبة سليم صلاح لـ(السوداني) لاستمرار عمليات الشحن لجدة بواقع باخرة يوميا ، مشيرا الى مغادرة الباخرة (المبروكة) ١٠ تحمل اكثر من ٤ آلاف رأس من الضأن.

وأكد رئيس وكلاء مصدري الماشية بسواكن حميد أحمد، استمرار عمليات شحن المواشي.

وقال ل (السوداني) ان ترتيبات استئناف الصادر مع السعودية بدأت منذ مطلع يناير الجاري، موضحا ان الصادر بدأ بالمواشي الموجودة بالمحاجر، واضاف : اختيار البواخر تم بواسطة المصدرين أنفسهم ، بعد التأكد من المواصفات ، وتوفر الاحتياجات الأساسية للمواشي