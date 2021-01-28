الهاموش يقضي على (500) ألف فدان سمسم بالفشقة

الخرطوم : رحاب فريني

شكا المزارع بولاية القضارف حسن عثمان حاج عمر من انتشار آفة الهاموش التي اصابت محصول السمسم لثلاثة أعوام متتالية بعد أن يصل المحصول لمرحلة متقدمة انفق عليه المزارعون أموالاً كثيرة.

وأكد لـ (السوداني) أن المساحة التي قضت عليها الآفة تقدر بحوالي 500 ألف بمنطقة الفشقة، وأضاف هذه المساحات تأخذ بعدا جديدا بعد التطورات الأخيرة في الحدود مع اثيويبا واسترجاع أراض زراعية بكونها ستنضم لدائرة الإنتاج ، مشيراً إلى أن إنشاء خزان عطبرة وسيتيت سيعمل على إضافة ميزة مناخية جديدة للمنطقة التي تتأثر بشح الأمطار في بعض المواسم.