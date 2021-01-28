مخابز: يضطر بعضنا لاستلاف الموازين من الملاحم

الخرطوم : عبيــر جعفر

شكا اصحاب مخابز لـ(السوداني) من عدم قدرتهم الحصول على الميزان الرقمي الخاص بوزن الخبز لانفاذ قرار حكومة ولاية الخرطوم بالبيع بنظام الكيلو .

واكد صاحب مخبز بالخرطوم ابراهيم الفضل في حديثه لـ(السوداني) على عدم قدرته على توفير الميزان وارتفاع تكلفته ، واشار الى ان بعض المخابز صارت تستلف الميزان من محلات بيع اللحوم لبيع الخبز ، وشدد على ضرورة التزام حكومة الخرطوم بتوفيره للمخابز لتتمكن من إنجاز عملية البيع

واشار صاحب مخبز الى ان الميزان غال وسعره (16) الف جنيه وغير متوفر بالاسواق اضافه الى انه يعطل العمل بالمخبز ويفاقم الصفوف ، وطالب الجهات المسئوله بتوفير الميزان باسعار مناسبه.

وقال صاحب مخبز بامدرمان علي ادريس ان المخابز تجابه مشكلة في توفير الميزان الرقمي ما يعيق بيعهم للخبز للمواطنين .