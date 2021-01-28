تفاصيل الاشتباك بين أنصار والي نهر النيل والمناوئين لها

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

شهدت مدينة شندي صباح اليوم، اشتباكات بين أنصار الوالي آمنة الفكي، ومجموعات مناوئة لها.

وذكر شاهد عيان لـ(السوداني) أن أسباب الاشتباك تعود لقيام مجموعة باسم (أولاد وبنات شندي) بتنظيم حفل غنائي بمدينة شندي يدعم الوالي آمنة الفكي، وقال المصدر إن المجموعة أشارت إلى أن الغرض من حفلها هو مناصرة المرأة ومكافحة العنصرية ضدها، وقال إن المجموعة نصبت خيام الحفل شرق منزل معتمد شندي وحشدت عضويتها من عطبرة وبربر، وأضاف: قامت المجموعة المناوئة للوالي آمنة الفكي باقتحام مكان الحفل وتحطيم الكراسي وطرد المنظمين له، وأبان أن الشرطة لم تتدخل إلا بعد حدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وردد أنصار الوالي في وجه المجموعة المناوئة لها بهتافات، حيث وصفوهم (بالكيزان الحرامية)، ما أدت لتطور الاشتباكات وتدخلت الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقامت بطرد الطرفين