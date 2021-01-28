أيمن يماني محللاً للأداء بالمريخ

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على معلومات مثيرة بشأن الطاقم الفني المعاون لمدرب المريخ الجديد الكابتن نصر الدين النابي.

وبحسب المعلومات، فإنّ المحلل المعروف الكابتن أيمن يماني سيكون ضمن الطاقم المعاون للمدير الفني التونسي.

وابدى النابي، اهتماماً كبيراً بالجانب التحليلي والإحصائي، ورحّب للاستعانة باليماني ضمن الطاقم الفني الخاص به، بعد أن تلقى تنويراً متكاملاً عن السيرة الذاتية الخاصة به والقدرات التي يتمتع بها.

وتلقى الكابتن، أيمن يماني، اتصالات رسمية من المريخ بقية الالتحاق بالجهاز الفني الجديد، وينتظر أن ينضم ويبدأ مهامه فور اكتمال الاتفاق.

يُشار إلى أن يماني سبق له العمل في عدد من الأندية، حيث عمل بنادي الخرطوم الوطني محللاً للأداء ضمن الطاقم الفني الذي كان يقوده الغاني كواسي أبياه، كما عمل بنادي الهلال أيضاً، وسبق أن تعاون يماني مع مدرب المريخ السابق التونسي يامن الزلفاني أيضاً.