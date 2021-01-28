بتكلفة (120) مليون جنيه.. قافلة كبرى من القنصل حازم لدعم الجيش

الخرطوم: السوداني

بتكلفة تجاوزات (120) مليون جنيه، قدم القنصل ورجل الأعمال السوداني المقيم في الإمارات حازم مصطفى، قافلة دعم وإسناد كبرى لدعم القوات المسلحة.

وحوت القافلة التي تم تدشينها اليوم (الخميس) بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم، على مواد تموينية مختلفة وماشية (خرفان)، بجانب مبلغ شيك مالي بقيمة (50) مليار جنيه بالقديم، وحملت المبادرة شعار “مع جيشنا حتى تحرير كل أراضي السودان”.

يذكر أن الجيش يخوض الآن معركة الكرامة في الحدود مع إثيوبيا لتحرير وحماية كل شبر من أرض الوطن.

وقال القنصل حازم مصطفى في تصريحات صحفية بمناسبة تدشين مبادرته لدعم القوات المسلحة، إن البلاد تمر بحالة طوارئ وطنية عليا تستجوب توحيد الصفوف من أجل حماية السودان وحدوده.

وأكد رجل الأعمال حازم أن دعم القوات المسلحة أولوية باعتبارها خطا أحمر، بجانب أنها تخوض معارك في جبهات وحروب وأمن قومي ومهدد خارجي. ولفت القنصل إلى أن ما قدمه من دعم لا يساوي شعرة من تضحيات أصغر عسكري من رجال القوات المسلحة، جازماً بأن دعم الجيش في هذا التوقيت واجب وطني وواجب كل سوداني شريف، مشدداً على الوقوف معه صفاً واحداً، وقال “لذلك يجب احترام الجيش وتقدير مايقوم به”. ونبه القنصل أن دعمه للقوات المسلحة لا يعني انه مع العسكرية أو ضد المدنية، بل من منظور وطني خالص لا يقبل التردد في تقديم الدعم والإسناد وتوحيد الصفوف. وناشد حازم كل شرفاء الوطن بضرورة دعم القوات المسلحة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف الداخلي لمواجهة العدو والتحديات الخارجية.