الإفراج عن صهر البشير بعد 21 شهراً من الاحتجاز

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

أفرجت النيابة العامة اليوم الخميس، عن نور الدائم ابراهيم، زوج شقيقة الرئيس السابق عمر البشير، وذلك بالضمانة العادية، حسب مصدر بأسرة البشير.

وأوضح المصدر لـ(السوداني)، أن إبراهيم مكث بالسجن 21 شهراً دون تقديمه للمحاكمة، رغم إخضاعه للتحري أكثر من خمس مرات بواسطة النيابة خلال فترة احتجازه بواسطة النيابات المختلفة.

وكانت لجنة إزالة التمكين قد استردت في مايو الماضي 25 قطعة أرض أغلبها في كافوري من نور الدائم ابراهيم.

واوضح المصدر أن الإفراج عن نور الدائم إبراهيم بالضمانة العادية وليس المالية ينفي صحة الشائعات المثارة حوله وعن ثرائه الفاحش، مشيراً إلى أن إبراهيم وجد أملاكه صفرية بعد ان حجزت النيابة ولجنة إزالة التمكين على كل أملاكه من سيارات وأراض وحتى منزله الخاص وحسابات مصرفية.