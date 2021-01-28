تفاصيل سحب تجمع القوى المدنية لمرشحيه في الحكومة الجديدة

الخرطوم: عمرو شعبان

كشفت القيادية بتجمع القوى المدنية، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، رانيا صلاح عن سحب قائمة مرشحي التجمع احتجاجاً على ما يدور داخل لجنة الترشيحات.

وأكدت رانيا لـ(السوداني)، أن سحب مرشحيهم لأربعة أسباب، أولها بروز المحاصصة الحزبية وتقسيم الوزارات على أساس توازنات الأحزاب، فضلاً عن التمثيل الضعيف للنساء، حيث بلغت نسبة تمثيلهن 11%، موضحة أن عدد مرشحي قوى الحرية والتغيير حتى الآن ٥١ مرشحاً، منهم ٦ نساء فقط، مشيرةً إلى أن السبب الثالث للانسحاب التجمع ومغادرة ممثليه للاجتماع جاء بسبب المعايير التي تم بناءً عليها استبعاد مرشحين جيدين بناءً على تقديرات ذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات وعدم تبني الكفاءة كمعيار وحيد في اختيار الوزراء.

وحددت رانيا، السبب الرابع، طعنهم في إبراهيم الشيخ باعتباره عضوا في لجنة ترشيحات قوى الحرية والتغيير، فضلاً عن ترشحه لمنصب وزير الصناعة.

وأكدت رانيا أن ياسر عباس وزير الري، ونصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف تم ترشيحهما منذ التشكيل الأول من تجمع القوى المدنية وحالياً تمت إعادة ترشيحهم، ما يعني أن سحب قائمة ترشيحات تجمع القوى المدنية ستفقد الحكومة القادمة مجهودات الوزيرين.