(السوداني) تكشف قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير للحكومة الجديدة

الخرطوم: عمرو شعبان

علمت (السوداني)، عن حصول حزب الأمة القومي على ٤ وزارات في التشكيل الحكومي القادم تتضمن الخارجية، الزراعة، الطاقة والعدل، فيما أعلن الحزب الوطني الاتحادي، انسحابه من الاجتماع المجلس المركزي لقوى التغيير وسحب مرشحيه.

وتأكد لـ(السوداني) ترشيح سلوى دلالة من تجمع القوى المدنية وسموأل حسن محجوب من الإجماع الوطني بالإضافة إلى مرشح حزب الأمة لمنصب وزير الخارجية، فيما تم ترشيح نصر الدين عبد الباري من نداء السودان وطارق كانديك من تجمع المهنيين والطيب العباسي من الإجماع الوطني لوزارة العدل، فضلاً عن ترشيح خالد عمر يوسف من نداء السودان ومهدي رابح من نداء السودان وحاتم عمر عابدين من نداء السودان لرئاسة مجلس الوزراء، فيما تم ترشيح الهادي محمد إبراهيم عن نداء السودان وفاروق محمد النور حسين عن التجمع الاتحادي، ود. ابو بكر أحمد كرم الله عن الإجماع لمنصب وزير الاستثمار.

وكشفت مصادر لـ(السوداني)، عن ترشيح إبراهيم الشيخ عن نداء السودان، ومحمد عبد الله الحسن عن تيار الوسط وممدوح ظريف عن المهنيين لمنصب وزير الصناعة، فيما تم ترشيح علي جدو آدم من المهنيين وعبد العظيم الأموي عن الاتحادي وعيسى ترتيب شاطر عن نداء السودان ونبوية محمد عن القوى المدنية لمنصب وزير التجارة، فيما تم ترشيح ياسر عباس من القوى المدنية وحامد إدريس سليمان من نداء السودان ومحمود عثمان إدريس عن نداء السودان لوزارة الري.

وشهدت وزارة التعليم العالي ترشيح ٣ سيدات هن: مواهب الطيب تيار الوسط ود. آمنة مريود من القوى المدنية وجواهر موسى من الإجماع الوطني لمنصب الوزير.

فيما تم ترشيح جلال مصطفى، ومحمد أحمد يوسف عن نداء السودان، وبابكر محجوب عن الإجماع الوطني لمنصب وزير الزراعة فيما تم ترشيح يوسف آدم الضي عن الإجماع الوطني والصادق آدم اسماعيل عن نداء السودان وأبو مدين عوض السيد عن تيار الوسط لمنصب وزير الشباب والرياضة، وسجل تجمع القوى المدنية تحفظا على ترشيح يوسف آدم الضي.

وتم تشريح نصر الدين مفرح من القوى المدنية والدومة كوكو من نداء السودان ومحمد الفاتح محمود من نداء السودان لمنصب وزير الشؤون الدينية.

وتم ترشيح حمزة بلول عن التجمع الاتحادي وامتثال بشير نور الدائم، وعلي الأمين أحمد الحاج لوزارة الثقافة والإعلام.

فيما تم ترشيح هاشم حسب الرسول وعمار القاسم ومنذر ابو المعالي لوزارة للاتصالات، وتم ترشيح معتصم إبراهيم، محمد نصر بشير لوزارة الطاقة وفي انتظار مرشح حزب الأمة.

وتم ترشيح ميرغني موسى وطه عبد الله ياسين ونبيل محمد النويري لمنصب وزير النقل، فيما تم ترشيح تيسير النوراني وستيفن امين، ومصطفى صالح للوزارة العمل.

وتم ترشيح عمر النجيب وجمال إدريس وأسامة عبد الرحيم لمنصب وزير الصحة.