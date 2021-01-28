بعد إجازتها من المجلس المركزي.. (السوداني) تتحصل على قائمة المرشحين للتشكيل الوزاري الجديد

الخرطوم: إيمان كمال الدين

أجاز المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير في اجتماع التأم اليوم “الخميس” قائمة المرشحين للحكومة الجديدة.

وقالت مصادر بالمجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير إنّ كتلة التجمع المدني انسحبت من الاجتماع لتمسكها بترشيح مدني عباس مدني لشؤون مجلس الوزراء وهو ما تم الاعتراض عليه من قِبل المجلس المركزي الذيَ رأى أن الترشيح يجب أن يكون في ذات الوزارة وليس وزارة مختلفة

وكشفت مصادر بِقوى الحُرية والتغيير لـ(السوداني) عن قائمة المرشحين حيثُ رشح لوزراة الخارجية سلوى كامل دلالة، السموأل حسن محجوب، ومرشح حزب الأمة.

ورشح لوزارة العدل الوزير الحالي نصر الدين عبد الباري، طارق صديق كافي والطيب العباسي.

أما وزارة شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، مهدي رابح وحاتم عابدين.

ورشح لوزارة الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، فاروق محمد النور وأبوبكر أحمد كرم الله.

كما أجاز المجلس المركزي مرشحي وزارة الصناعة وهم: إبراهيم الشيخ، محمد عبد الله الحسن وممدوح ظريف رياض.

وزارة التجارة: على جدو آدم، عبد العظيم الأموي، عيسى ترتيب شاطر ونبوية محمد محجوب.

وتمت إعادة ترشيح وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، وإجازة ترشيح حامد إدريس ومحمود عثمان.

أما وزارة التعليم العالي رشح لها كلٌ من بروفيسور مواهب الطيب، بروفيسور آمنة مريود وجواهر موسى سليمان.

ورشح لوزراة الزراعة، جلال مصطفى ، محمد أحمد حسين، بابكر مجوب، حزب الأمة.

وزارة الشباب الرياضة: يوسف آدم الضي، الصادق آدم اسماعيل وأبو مدين عوض السيد.

وفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، محمد الفاتح محمود والدومة كوكو، مرشح حزب الامة.

أما وزارة الثقافة والإعلام: حمزة بلول، ابتسام بشير نور الدائم وعلي الأمين أحمد الحاج.

وتم ترشيح كلٌ من وزارة الاتصالات، هاشم حسب الرسول، عمار القاسم حمودة ومنذر أبو المعالي.

وزارة الطاقة والنفط: مرشح حزب الأمة، معتصم إبراهيم أحمد ومحمد نصر بشير.

ورشح لوزارة النقل: ميرغني موسى حمد، طه عبد الله يس ونبيل محمد النويري.

ورشح لوزارة العمل والإصلاح الإداري: تيسير النوراني، استيفن أمين ومصطفى صالح أبو اليمن.

وكشفت المصادر ترشيح كلٌ من عمر النجيب، جمال إدريس، والوزير الحالي المكلف أسامة عبد الرحيم لوزارة الصحة.

ومن المتوقع بحسب المصادر رفع الأسماء لرئيس الوزراء وتقديمها للفحص الأمني خلال اليومين القادمين.