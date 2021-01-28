مجلس الشركاء يحدد موعد إعلان “الحكومة وأعضاء السيادي الجدد وتشكيل البرلمان وتعيين الولاة”

الخرطوم: عطاف محمد مختار

علمت (السوداني)، أن اجتماعاً التأم عصر اليوم لمجلس الشركاء، بالقصر الجمهوري، خرجت عنه مصفوفة زمنية لإعلان الحكومة واعضاء المجلس السيادي الجدد وتعيين الولاة وإعلان المجلس التشريعي.

وكشف مصدر رفيع لـ(السوداني) بانه تقرر اعلان الحكومة يوم 4 فبراير القادم، واضافة 3 اعضاء للمجلس السيادي من قبل شركاء السلام، يوم 4 فبراير.

كما تقرر اجراء تعديلات على اعضاء الحرية والتغيير في المجلس السيادي وتسميتهم يوم 10 فبراير القادم. وفي ذات اليوم سيتم تعيين الولاة الجدد.

بينما سيتم تشكيل المجلس التشريعي يوم 25 فبراير القادم.