اتصال هاتفي بين البرهان ومحمد بن زايد يناقش القضايا المشتركة بين البلدين

الخرطوم: السوداني

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرضا خلال الإتصال الهاتفي بينهما مساء اليوم الخميس مسيرة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وعبر الفريق أول ركن البرهان عن شكره وتقديره لصاحب السموالشيخ محمد بن زائد والقيادة الاماراتية لما يقدمونه للسودان في كافة المجالات متمنيا لدولة الامارات وشعبها مزيدا من التقدم والسلام والاستقرار.