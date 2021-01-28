بالفيديو.. فتاة تعلن إسلامها على يد نائب رئيس اتحاد الفنانين

الخرطوم: سعيد عباس

أفاد الفنان نجم الدين الفاضل نائب رئيس اتحاد الفنانين بأن إحدى فتيات جنوب السودان اعلنت إسلامها على يده وبحضور جمع كبير من افراد أسرتها.

وقال نجم الدين لـ(السوداني)، إن الفتاة أتى بها ابنه “مازن” لكي تعمل وتنجز بعض الأعمال المنزلية لأسرته. وأضاف: “سألتها ما اسمك، فقالت ام جمعة، فقلت لها هل انتِ مسلمة، فقالت لا، فقلت لها إن اسم أم جمعة هو اسم مسلمين ومن الأسماء الجميلة”.

فقالت الفتاة: “انا غالباً ما ارى ضوءاً في المنام ونوراً يسألني عن إسلامي، ولكني لا اعرف ما سر هذا النور وما الإسلام”. وقال نجم الدين لها “انه نور الإسلام، فهل تقبلين دخول الدين الإسلامي الحنيف؟، فقالت الفتاة نعم ارغب في ذلك”.

وختم نائب رئيس اتحاد الفنانين حديثه قائلا: “لقنتها الشهادتين وقرأت عليها بعض قصار السور، ثم أدخلتها على بناتي ليعلمنها كل ما يتعلق بالمرأة في الدين الإسلامي، ثم قدمت لها مصحفاً هدية”.