عودة عضوية السودان الاستشارية الدولية للقطن بواشنطن

الخرطوم: رحاب فريني

اعلنت الهيئة الاستشارية الدولية للقطن بواشنطن، عودة عضوية السودان مجدداً ممثلة في شركة السودان للأقطان للهيئة الاستشارية، وبهذا عادت الأقطان السودانية للأسواق والبورصات العالمية المهتمة بسلعة القطن ومردود هذا استجلاب العملات الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأصبح السودان العضو رقم (29) عالمياً ورقم (12) أفريقياً.

واكدت شركة السودان للأقطان تجديد عضويتها في الهيئة، وقالت شركة الأقطان في تعميم صحفي أمس، إن السودان يعتبر من الدول المشاركة في إنشاء الهيئة الاستشارية الدولية للقطن منذ العام 1939م.

وأكدت الشركة، التزامها بسداد رسوم العضوية في الهيئة عقب انقطاع دام ثلاث سنوات.