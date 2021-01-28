شورى الجعليين يَحمِّل (عائشة موسى وآمنة المكي) تداعيات أحداث شندي الأخيرة وانتهاك الاتفاق مع المركز

الخرطوم: السوداني

حمّل مجلس شورى قبيلة الجعليين كلا من عضو مجلس السيادة د. عائشة موسى، و والي نهر النيل آمنة المكي، ووزيرة الشباب ولاء البوشي، تداعيات الأحداث التي وقعت اليوم الخميس بمدينة شندي، باستفزاز المواطنين وتصعيد الاحداث انتهاكا للاتفاق المبرم مع المركز.

وقال الأمين العام للمجلس أحمد المكابري في بيان له اليوم اطلعت عليه ( السوداني) أن مدینة شندي شهدت صباح الیوم الخمیس تصدي مواطنین من محليتي شندي والمتمة والقری المجاورة لفعالیة أزمعت والي نهر النیل إقامتها لحشد التأیید لها بعد رفضها من المکونات الأهلیة والمجتمعية بولایة نهر النیل.

وقامت بتوزيع إعلانات لحضور حفل غنائی مع وجبة افطار مجانیة مما إعتبره المواطنون إستفزازا” لكرامتهم وإرادتهم ومحاولة لاختبار قوتهم وصمودهم.

وتمسك المجلس بإتفاقه مع وفد مجلس الأمن والدفاع، وطالب بمحاسبة عضو المجلس السیادی عائشة موسی ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي لعدم إلتزامهن بالإتفاق المبرم ولعدم إحترامهن للمدة الزمنية المتفق عليها بين مجلسي شورى الجعليين و الأمن والدفاع .

لافتاً إلى تلکؤ لجنة الوزیر یوسف الضي، فی إنفاذ الاتفاق وخاصة فی بنوده المتعلقة بالمستوی الولائي، مبينا أنه مع ذلك لازال يمد حبال الصبر والحکمة والأناة. (وفق البيان)